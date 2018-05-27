حليش يصدم ناديه البرتغالي

كشفت تقارير إعلامية برتغالية عن أن المدافع الجزائري رفيق حليش اتخذ قراراً مفاجئا بخصوص مستقبله مع فريقه إستوريل براجا البرتغالي، ما سيدخله في صدام مع النادي.

وقالت صحيفة "أبولا" البرتغالية إن حليش اتخذ قراراً حاسماً برفضه وبشكل رسمي اللعب في القسم الثاني، وعدم الموافقة على تمسك إستوريل بخدماته.

وذكرت تقارير إعلامية أن حليش يفكر بشكل جدي في الانتقال إلى الدوري الجزائري. غير أن حليش لم يحسم وجهته المقبلة، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام برتغالية عن عروض تلقاها اللاعب، دون أن تكشف عن تفاصيلها.

وكانت إدارة نادي إستوريل أبدت الأسبوع الماضي رغبتها في التمسك بمدافع الجزائر المخضرم الذي ينتهي عقده مع النادي في جوان المقبل.

وانضم حليش (31 عاماً) إلى صفوف إستوريل في اوت 2017 في صفقة انتقال حر، ولعب مع الفريق 24 مباراة وسجل هدفين.

وتأكد رسمياً غياب حليش عن وديتي منتخب الجزائر ضد كل من الرأس الأخضر في 1 جوان المقبل، والبرتغال في 7 من الشهر ذاته.