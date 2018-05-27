التضخم بلغ 4.3 % إلى غاية افريل

بلغ منحى تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي 4.3 بالمئة الى غاية افريل 2018, حسب ما علمت "واج" لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية ابريل 2018 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال ال12 شهرا الماضية الممتدة من ماي 2017 إلى افريل 2018 مقارنة بالسنة الممتدة من مايو 2016 إلى افريل 2017.

أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك في ابريل 2018 - و هو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في افريل 2018 مقارنة بمارس 2018- فبلغ 0.6 بالمئة.

و بخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتج, ارتفعت اسعار السلع الغذائية ب1.1 بالمئة في افريل 2018 مقارنة بمارس 2018.

و على سبيل المثال, ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب3ر2 بالمئة نظرا لارتفاع كبير في أسعار الفواكه (+6.6 بالمئة) واسعار الخضر (+5بالمئة) وكذا أسعار لحوم الدواجن +10 بالمئة.

بالمقابل سجلت أسعار بعض المنتجات الفلاحية تراجعا و خاصة البطاطا-7.8 %و البيض -3.9 %

أما أسعار المواد الصناعية الغذائية فسجلت استقرار نسبيا حسب نفس المركز.

من جهة أخرىي قفزت أسعار المنتجات المصنعة ب0.2 بالمئة.

و حسب صنف المنتجات و الخدمات ي سجلت كل من أسعار الأثاث و مواد التأثيث ارتفاع ب 1.5 بالمئة في حين بلغت أسعار صنف التربية و الثقافة و الترفيه ارتفاعا ب 0.3بالمئة .

أما صنف المنتجات المختلفة فسجلت أسعارها استقرارا .

يذكر أن قانون المالية لسنة 2018 يتوقع نسبة تضخم تقدر بـ 5.5 بالمئة.