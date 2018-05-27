عبد القادر زوخ .. "مغضوب عليه"!

يبدوا أن والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ قد قرر انتهاج سياسة "الكيل بمكيالين" فيما يخص هدم البنايات المشيدة فوق أراضي فلاحية أو أراضي تابعة للدولة. وهي العملية التي باشرها زوخ منذ أسابيع وأقدم من خلالها على هدم العديد من المنازل بإقليم ولاية الجزائر.

والغريب في العملية التي باشرها زوخ أن عملية الهدم تقتصر فقط على "منازل المواطنين البسطاء"، حيث تحاشى زوخ كليا تلك البنايات و الفيلات التابعة لمسؤولين و أصحاب النفوذ.

وعلم "البلاد.نت" من مصادر مطلعة أن تقريرا مفصلا تم رفعه لرئاسة الجمهورية بخصوص "التصرفات غير المسؤولة" التي بات ينتهجها مؤخرا والي الجزائر عبد القادر زوخ. حيث بات الأخير محل غضب كبير من طرف السلطات العليا، وهذا منذ الحادثة الشهيرة التي قام فيها زوخ بهدم منازل 06 عائلات بحي زرهوني مختار محاباة لرئيس ديوانه محمد عمراني.