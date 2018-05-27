جيجل.. تحقيقات حول محاولة الحراقة الاخيرة
صرح اليوم رئيس أمن ولاية جيجل عميد أول للشرطة “محمد زوهري ” أن التحقيق متواصل في قضية” الحرڤة ” الاخيرة.
حيث حاول أشخاص ينحدرون من مختلف بلديات الولاية للهجرة غير الشرعية ” الحرڨة ” نحو ايطاليا مرورا بتونس و ليبيا.
قبل عودتهم مجددا الى أرض الوطن بعد فشل العملية .
مشيرا الى كون المدبر الرئيسي للعملية ينحدر من ولاية جيجل و المتواجد حاليا خارج الوطن.
لا يزال في حالة فرار رفقة شريكه الذي يحمل للجنسية الليبية.
حيث حاول أشخاص ينحدرون من مختلف بلديات الولاية للهجرة غير الشرعية ” الحرڨة ” نحو ايطاليا مرورا بتونس و ليبيا.
قبل عودتهم مجددا الى أرض الوطن بعد فشل العملية .
مشيرا الى كون المدبر الرئيسي للعملية ينحدر من ولاية جيجل و المتواجد حاليا خارج الوطن.
لا يزال في حالة فرار رفقة شريكه الذي يحمل للجنسية الليبية.
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