جيجل.. تحقيقات حول محاولة الحراقة الاخيرة

صرح اليوم رئيس أمن ولاية جيجل عميد أول للشرطة “محمد زوهري ” أن التحقيق متواصل في قضية” الحرڤة ” الاخيرة.

حيث حاول أشخاص ينحدرون من مختلف بلديات الولاية للهجرة غير الشرعية ” الحرڨة ” نحو ايطاليا مرورا بتونس و ليبيا.

قبل عودتهم مجددا الى أرض الوطن بعد فشل العملية .

مشيرا الى كون المدبر الرئيسي للعملية ينحدر من ولاية جيجل و المتواجد حاليا خارج الوطن.

لا يزال في حالة فرار رفقة شريكه الذي يحمل للجنسية الليبية.