ضمان الحد الأدنى لايعني توقيف الإضراب والتنازل عن مطالبنا

قال علي فضيل ممثل التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين،اليوم الأحد،إن ضمان الحد الأدنى من الخدمات لا يعني توقيف الإضراب،والتنازل عن المطالب.وأشار ممثل عن الأطباء المقيمين في حديثه لـ “النهار”، إلى أن التنسيقية تنتظر ما ستُسفر عنه الاجتماعات مع وزارتي التعليم العالي والصحة.

موضحا أنه يُنتظر عقد إجتماعات دورية مع إطارات الوزارتين للبحث و الاستجابة للمطالب المرفوعة.

ممثل الاطباء المقيمين عبّر في حديثه عن أمل التنسيقية التوصل الى حلول إيجابية،مشيرا الى أن الاضراب لا يخدم أي طرف.