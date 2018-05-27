التسريبـات هاجـس بن غبريـت!

إضافة إلى الإجراءات الأمنية والبيداغوجية التي اتخذتها وزارة التربية ومختلف المصالح الأمنية والمؤسسات التابعة لمختلف القطاعات لتأمين امتحانات نهاية السنة الدراسية، قررت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، نورية بن غبريت، تشديد الإجراءات الاحترازية لتفادي أي إمكانية لتسريب المواضيع أو حتى الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء قبل أو بعد الامتحان بدقائق. فبعدما منعت المشرفين على تأطير امتحان نهاية التعليم الابتدائي والمسؤولين المحليين من فتح أظرف المواضيع مثلما جرت العادة، فإنها ستفعل الشيء نفسه في امتحاني نهاية التعليم المتوسط ونهاية التعليم الثانوي “البكالوريا”، حيث لن تقوم بفتح الأظرفة. فهل صار التسريب هاجس بن غبريت الأول بعدما كان إلى وقت قريب ضرورة إنجاز مواضيع في متناول المترشحين؟

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