تصريحات فيغولي تورط الفاف!

جاءت تصريحات سفيان فيغولي أول أمس لتزيد الطين بلة وتورط الاتحادية الجزائرية للعبة، بعدما قال لاعب نادي غلطة سراي صراحة إنه أرفق الرسالة التي بعث بها للاتحادية، بصور أشعة قام بها في تركيا تؤكد أنه مصاب ويعاني منذ عدة أسابيع.

غير أن هذه الخرجة لن تذيب الثلج بتلك السرعة، بما أن اللاعب رفض القدوم على الأقل للجزائر للخضوع للفحوصات اللازمة على الأقل مع طبيب المنتخب الذي يخول له وحيدا أن يعطي الضوء الأخضر أو الترخيص للاعب بأن يتغيب بشكل نهائي عن المنتخب الوطني ولا يمكن لأي جهة أخرى أن تمنح هذا الترخيص.