هل تستعمل الشرطة المغربية أسلحة إسرائيلية الصنع؟!

ادّعى موقع "MENADEFENCE" المتخصص في الشؤون العسكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، في تقرير نشره بحر الأسبوع الفائت ، أن الشرطة المغربية ستكون أول جهاز أمني عربي يستعمل أسلحة "tavor" الإسرائيلية بشكل علني ، بعد ظهور البندقية في استعراض لقوات الشرطة المغربية بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيسها في 17 ماي.، حسب المصدر.

وحسب الموقع ، فقد كان ظهور فرقة من أفراد الشرطة المغربية وهي تحمل بنادق إسرائيلية الصنع من نوع IWI Tavor X95 9mm ، مفاجأة الاستعراض ، باعتبار أن المغرب هي الدولة الوحيدة في منطقة شمال وإفريقيا والشرق والأوسط التي تستعمل هذا النوع من الأسلحة باستثناء دولة الاحتلال وتركيا.

وفي أول ردّ رسمي من المغرب ، على ما جاء في تقرير الموقع المتخصص ، كذّبت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان رسمي يوم الجمعة، ما نشره الموقع ، وأوضحت أن "صفقة اقتناء تلك الأسلحة الوظيفية تم إبرامها مع شركة أوروبية متخصصة" وأن هذه الصفقة "خضعت لأحكام ومقتضيات قانون الصفقات العمومية بالمغرب، وهو ما يدحض المزاعم التي ذهبت إلى وجود اتصال وتعاقد أمني مع شركات إسرائيلية"، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.