تراجع في درجات الحرارة

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستعرف إنخفاضا محسوسا مصحوبا ببعض الأمطار بعدد من الولايات، إبتداءً من يوم غد الاثنين.

وبحسب المصدر فإن درجات الحرارة سستراوح بين 20 و25 درجة مئوية بالمناطق الشمالية الغربية والوسطى، في حين ستكون ما بين 22 و 28 درجة على المناطق الشرقية.

وفيما يخص المناطق الداخلية فإن درجات الحرراة ستكون بين 21 و 26 بغرب الوطن و ما بين 27 و35 درجة مئوية بالمناطق الوسطى والشرقية.

ومن المرتقب أن تشهد كل المناطق الجنوبية أجواءً مغشاة مع إحتمال سقوط أمطار.