“الدايلي مايل”: “محرز سيصبح لاعبا في مانشستر سيتي الأسبوع المقبل” !!

كشفت صحيفة “الدايلي مايل” البريطانية أن إدارة مانشستر سيتي حسمت صفقة “محرز” بعد أن إتفقت على جل التفاصيل مع إدارة ليستر سيتي ولم يبقى سوى بعض النقاط.وأكدت ذات المصادر البريطانية، أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح والسيتي مستعد لدفع 80 مليون أورو لخطف محرز.

كما أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون مطلع الأسبوع المقبل حسب ما كشفته “الدايلي مايل”.

يذكر أن كل من توتنهام وأرسنال دخلا على الخط في الساعات الأخيرة من أجل خطف “نجم “الفوكسيس”.