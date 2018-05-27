زيدان يدخل تاريخ رابطة أبطال أوروبا

حقق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، لقب دوري أبطال أوروبا الثالث له، كمدرب، مع النادي الملكي.

وقالت شبكة "أوبتا"، إن زيدان بات أول مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يتوج باللقب 3 مرات متتالية، في النظامين القديم والجديد للبطولة.

وكان زيدان، قد قاد ريال مدريد للفوز باللقب في الموسم قبل الماضي أمام أتلتيكو مدريد، والموسم الماضي أمام يوفنتوس، واليوم أمام ليفربول الإنجليزي.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، بعد تغلبه على ليفربول الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم في مدينة كييف الأوكرانية.

سجل أهداف ريال مدريد كريم بنزيما وجاريث بيل "ثنائية" في الدقائق "51 و64 و83" من زمن اللقاء، بينما أحرز هدف ليفربول الوحيد، السنغالي ساديو ماني في الدقيقة "55".