انكشاف حقائق جديدة في قضية مقتل سيدة وابنها ببسكرة

أفادت المعلومات المتسربة من حيثيات التحقيقات الجارية في قضية العثور على جثتي امرأة حامل وطفلها داخل مسكنها العائلي الجمعة ببسكرة، على وجود فعل إجرامي تعرضت له الضحية المرأة “ف.ف” البالغة 37 سنة التي تنحدر من قسنطينة، بعد ما ثبت وجود آثار عنف ودماء متحجرة على مستوى رأس الضحية رغم أن جثة الأخيرة بلغت مرحلة التشوه نتيجة بداية تعفنها لمرور عدة أيام على اقتراف الجريمة في حقها، فيما يواجه الأمن الجنائي صعوبات في استجواب زوج الضحية “ع.ب” البالغ 52 سنة بسبب معاناته من انهيار عصبي حاد ويرفض التجاوب مع التحريات القائمة.

وتشير المعلومات المتحصل عليها إلى شجار عنيف بين الزوج والزوجة، انتهى بسقوط الأخيرة مقتولة واحتمال تعرضها للضرب بأداة حادة مع الخنق، فيما تسبب مقتل المرأة في دخول الزوج في حالة انطواء وتصريحاته للأمن الجنائي لا تزال محدودة ومبهمة، في حين تؤكد مصادر “الشروق” عن وفاة الطفل الرضيع البالغ 16 شهرا نتيجة الجوع المفرط شأنه شأن شقيقته البالغة حوالي سنتين ونصف التي كانت على وشك الموت جوعا عند اكتشاف أمر الجريمة.

وعلى المستوى الرسمي، فأوضحت مصالح الأمن في بيان تواصل التحقيقات لكشف تفاصيل ملابسات الجريمة بعد استكمال جميع الإجراءات بداية من تقرير الطبيب الشرعي وتصريحات زوج الضحية الذي ينحدر من مدينة سيدي عقبة، علما أن الجريمة الغامضة التفاصيل لوقائعها لحد الساعة فتحت باب الإشاعات المتداولة شعبيا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي في حق الزوج والزوجة انطلاقا من نشر معلومات عن خلافات مادية وقضية زوجة ثانية وقضية أخلاقية وهو ما استنكره العديد من المشايخ لما فيه من طعن في أعراض الناس.