سوداني يفاجئ الجميع بخصوص وجهته المقبلة

كشفت تقارير صحفية كرواتية، أن الدولي الجزائري هلال العربي سوداني تلقى عرضا من نادي صيني لم يكشف عن هويته وهذا من أجل الانضمام له بعد أن قرر اللاعب مغادرة دينامو زغرب خلال هذا الميركاتو الصيفي.

ووفقا لذات المصدر، فإن ثاني هدافي الخضر لا يمانع في خوض تجربة في الدوري الصيني الذي أصبح يستقطب العديد من النجوم، حيث يفضل هذه الوجهة على عرض الأهلي السعودي الذي قدما عرضا رسميا له لضمه مقابل 2 مليون أورو، لكنه لم يعط موافقته لحد اللحظة، رغم التقارير التي انتشرت سابقا عن قربه من الانتقال إلى هذا النادي الخليجي.

وبخصوص مستقبله دائما، أكد الكروات أن سوداني يبقى متطلعا لخوض تجربة في انجلترا حيث يملك بعض الاهتمامات من هناك لكن دون وجود ملموس ولو أنه كان قريبا الشتاء الماضي من نادي نتونغهام فورست الناشط في الدرجة الأولى، وربما احتمالية وصول عروض له من انجلترا ستتركه يتريث قبل تحديد مصيره بصفة نهائية.