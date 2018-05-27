رئيس كوريا الجنوبية يلتقي زعيم كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية، أن رئيسها مون جيه إن اجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح، السبت، لمناقشة القمة المرتقبة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهذا هو ثاني لقاء من نوعه بين الطرفين اللذين عقدا قمة تاريخية في نهاية أفريل الماضي.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية، إن مون وكيم اجتمعا شمال الحدود شديدة التحصين بعد، ظهر السبت، لتبادل وجهات النظر بهدف تمهيد الطريق لعقد اجتماع قمة بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وقال مسؤولون، إن مون سيعلن نتيجة اجتماعه مع كيم الذي استمر ساعتين، صباح الأحد