(بالفيديو) حزب الله يرد على المخزن

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الاتهامات التي أطلقها المغرب حول مزاعم علاقته بجبهة البوليساريو، معتبرا ما أثير حول الموضوع مجرد مطية اتخذتها المغرب لقطع علاقاتها مع إيران.

وقال نصر الله في كلمة له، أمس، الجمعة بمناسبة “عيد المقاومة والتحرير” إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لم يقدم أي دليل مادي على ما اتهم به تنظيم حزب الله من دعم وتدريب لعناصر الجبهة الانفصالية.

وإتهم نصر الله النظام المغربي بالتخابر مع الموساد، حيث أكد بأن المعلومات التي بنت المغرب إفتراءاتها عليها قدمت لها من طرف إسرائيل والدليل أنه لا توجد أي أدلة ملموسة لمزاعمها.