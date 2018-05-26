منع استيراد الأحشاء وأفخاذ الضفادع ولحوم السلاحف والخنازير!

المكيفات والأثاث والهواتف ممنوعة.. و"الماكياج" والعطور مسموحة

استثناء السلع الموطـّنة أو التي دخلت الموانئ قبل 24 ماي

أصدرت الحكومة قائمة بـ877 منتج ممنوع من الاستيراد، لتعويض القائمة المتضمنة 851 والتي دخلت حيز التنفيذ شهر جانفي المنصرم، ورغم أن القائمة الجديدة تضمنت نفس المواد الممنوعة مسبقا على غرار المكيفات والغسالات والهواتف النقالة واللحوم والفواكه والسيراميك، إلا أنها كانت أكثر تفصيلا، فيما استثنت هذه القائمة مواد التجميل.

أفرجت الحكومة عن قائمة جديدة للمواد الممنوعة من الاستيراد تتضمن 877 منتج، منها منتجات مرتبطة ببعض أصناف لحوم الغنم والماعز والبقر والمصبرات والفواكه والحلويات الشرقية وحتى الحلويات التقليدية الجزائرية، التي كانت تستورد من الخارج وأحشاء الخنازير والغسالات والمكيفات وبعض الأجهزة الكهرومنزلية، والأثاث والاسمنت، وتم استبدال القائمة التي تم الإفراج عنها شهر جانفي الماضي بالقائمة الجديدة، فيما تم استثناء مواد التجميل والعطور من المنع.

ووفقا لما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أفرجت الحكومة عن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، والتي تتضمن 877 منتج، استطاعت ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي به محليا، واستثنى الإجراء كافة عمليات التوطين المجراة قبل صدور الجريدة الرسمية، والبضائع المرسلة للميناء قبل صدور القرار.

وتضمنت القائمة هذه المرة اللحوم المجمدة من فصيلة الأبقار والذبائح الكاملة ونصف ذبائح الخروف ولحوم أخرى لحيوانات فصيلة الأغنام الطازجة أو المبردة بالعظام والمفرومة واللحوم المقطعة لقطع صغيرة وذبائح الحملان المجمدة ولحوم الماعز وأحشاء الأبقار والأكباد والأحشاء الحيوانية وأجنحة الدجاج وقطع الدجاج ولحوم الحبش والديك الرومي والبط والإوز والأرانب والجمال والسمان وأفخاذ الضفادع والحمام ومساحيق لحوم السلاحف والأغنام والماعز والخنازير، وفي سياق متصل تضمنت القائمة حليب وقشدة الحليب غير المركز، حسب درجة الدهن والياغورت والزبدة والجبن المبشور والمقطع والكومامبير والروكفور والجبن الأزرق والغرويير وأجبان أخرى والعسل والطماطم الطازجة والثوم والبصل الأخضر والكرنب والخس والخيار والكرفس والشمر وزيتون مجمد والبندق وجوز الهند والفستق ودقلة نور والتين الطازج والتمر المجفف والأناناس والأفوكاته والمنغة والبرتقال الطازج والليمون الهندي والعنب والحمضيات والبطيخ والببايا والتفاح والخوخ والبرقوق والفراولة والمشمش والكيوي ودقيق الذرة.

وشملت الممنوعات من الاستيراد المصبرات والمحضرات من دم الحيوان والنقانق والسردين بزيت الزيتون والتونة وبعض أصناف الأسماك والحلويات ومحضرات الشكولاطة وحلوى تركية وعجينة النوغا وعجينة اللوز والمستحضرات الغذائية المصنوعة من الحليب وبرغل القمح وخبز معجون بالزنجبيل وبسكويت محلى ومنتجات محمصة أخرى وخبز لا يحتوي على حميصة وخبز لا يحتوي على خميرة.

وفي فئة التجهيزات الكهرومنزلية شملت القائمة أيضا الثلاجات والمبردات والمكيفات وآلات غسل الملابس وآلات غسل الأواني والأفران، إضافة إلى الحنفيات والموصلات الكهربائية والهواتف الخلوية والهواتف النقالة والجرارات وأثاث الخشب والبلاستيك والثريا والحفاظات للبالغين وحفاظات الأطفال والفوط والواقيات الصحية والسجادات وأكياس القمامة والأكواب البلاستيكية والمثلجات والمياه المعدنية والمياه الغازية.