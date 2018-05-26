يسرق مكبر صوت مسجد بالبويرة “لأنه أزعجه”!

حادثة غريبة شهدها أحد مساجد عاصمة البويرة مؤخرا، تمثلت في إقدام شخص مجهول على اقتحام قاعة الإمام في غياب المصلين وسرقة الميكروفون وجهاز الصوت بالقاعة.

الغريب في القصة أنه ترك رسالة بمكان الجهاز كتب عليها “اتركونا ننام”، حيث يبدو أن هذا الشخص قد أزعجه الأذان في رمضان خلال نومه طيلة ساعات اليوم أو انزعج من بث صلاة التراويح عبر مكبر الصوت، ولم يجد حلا غير سرقة الميكروفون لضمان نوم مريح، غير عابئ بحرمة بيت الله، علما أن الواقعة خلفت استياء كبيرا وسط المواطنين.