وفاة المحامية الأستاذة زهية مختاري...محامية عائلة محمد مراح المتهم بالإرهاب في فرنسا

توفيت ليلة أمس المحامية الجزائرية المعروفة بدفاعها عن عائلة محمد مراح المتهم بتنفيذ عملية إرهابية في فرنسا ، الأستاذة زهية مختاري بعد معاناتها من مرض عضال، وسيتم تشييع جثمانها يوم غد الأحد ، حسب ما أفادت مصادر مقربة من الفقيدة.

المحامية زهية مختاري كانت قد تولّت مهمة الدفاع عن عائلة الرعية الفرنسي ذو الأصول الجزائرية محمد مراح الذي اتهم بالضلوع في تنفيذ عملية إطلاق للرصاص في تولوز ، حيث تمت تصفيته برصاص قوات الأمن الفرنسية في مكان الحادثة في ظروف غامضة.