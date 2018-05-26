إيمري يطالب إدارة أرسنال بحسم صفقة محرز

نشرت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية تقريرا عنونته "إيمري يتحضر لثورة في أرسنال"، وضمنت فيه قائمة اللاعبين الذين طلب الفني الإسباني من إدارة "الغينرز" أن تتعاقد معهم وضمت القائمة كل من سيرجيو ريكو من اشبيلية بالإضافة إلى الألماني بيرند لينو من باير ليفركوزن ، بينما في الدفاع يريد إيمري ضم مدافع نابولي كاليدوكوليباليوسوكراتيس باباستاتوبولوس من بوروسيا دورتموند.

كما أتى في نفس التقرير أن إيمري طلب من ملاك النادي اللندني الدخول بقوة في سباق ضم الدولي الجزائري رياض محرز الذي ارتبط اسمه بمانشستر سيتي، لكن إدارة المدفعجية قد ترمي بكل ثقلها من أجل ضم نجم ليستر في رحلتها لإعادة المجد للنادي.