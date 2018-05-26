أيتام الجزائر يحطمون الرقم القياسي في أكبر مائدة رمضانية

حطمت جمعية كافل اليتيم بالبليدة ،الخميس، الرقم القياسي في تنظيم أكبر مائدة رمضانية في العالم على شرف اليتامى، والتي شارك فيها 5000 يتيم وأرملة و 1000 مدعو من وزراء وولاة وصحفيين ورياضيين وشركاء، حيث شهد ملعب تشاكر في البليدة أجواء تضامنية غاية في الروعة والجمال والشاعرية زيّنها ألاف الأطفال اليتامى الذين رسموا البسمة والأمل والبراءة في أكبر مائدة إفطار طفولية.

وفي هذا الإطار أكد رئيس جمعية كافل اليتيم بالبليدة السيد علي شعواطي أن الهدف من هذه المائدة ليس تحطيم الأرقام القياسية أو الظهور الإعلامي وإنما لنوصل جميعا الرسالة للعالم بقيمة التكافل والتآزر، ولنري للجميع ما يحمله هذا المجتمع من قيم الأصالة والعراقة، والتي تتجلى في تعاونه فيما بينه ووقوفه الدائم مع الأيتام على مدار العام، ووجه عبارات الثناء لكل المحسنين الداعمين دوما للجمعية، ومثمنا في الوقت ذاته ما يقوم به المتطوعون الشباب في الجمعية الذي اعتبرهم خير داعم للجمعية والسر وراء ما تحققه الجمعية من نشاطات وانجازات كبرى، وشكر المتحدث معالي وزيرة التضامن على رعايتها للإفطار لفائدة الأيتام، شاكرا والي ولاية البليدة وكل المديريات والبلديات على مساهمتهم في إنجاح أكبر تظاهرة خيرية تقام في الجزائر، ومترحما على شهداء سقوط الطائرة العسكرية .

وانتهى الحفل بتوزيع الملابس على الأيتام، ليرفع صوت الأذان عاليا معلنا وقت الإفطار الذي جمعت مائدته كل شرائح المجتمع في مكان واحد وزمان واحد ويتقاسم الوزير والوالي ورجال الأمن والدرك الأجواء الرمضانية مع الأيتام والأرامل في أجواء عائلية قلّ نظيرها.