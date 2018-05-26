مصرع جندي صهيوني بحجر فلسطيني

أعلنت مصادر طبية إسرائيلية، وفاة جندي من القوات الخاصة "المستعربين" والمعروفة إسرائيليا باسم "دوفدوفان"، متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين في مخيم الأمعري شمال رام الله.

وقالت المصادر: إن "الجندي رونين لوبرسكي (20 عاما) توفي، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها إثر إلقاء فلسطيني حجر رخام على رأسه"، مضيفة أن الحادث وقع خلال مهمة لاعتقال فلسطينيين في المخيم.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بالوصول إلى من ألقى الحجر على الجندي، "ووضع اليد عليه حيا أم ميتا"، حسب قوله.