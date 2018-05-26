ريال مدريد يفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على ليفربول 3- 1

توج فريق ريال مدريد الإسبانى بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالى والـ13 فى تاريخه، عقب فوزه على ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على الملعب الأوليمبى فى العاصمة الأوكرانية "كييف"، فى نهائى الموسم الحالى من المسابقة.

وحملت أهداف ريال مدريد توقيع كل من كريم بنزيما في الدقيقة 51، وجاريث بيل هدفين في الدقيقتين 64 و83، واكتفى ليفربول بهدف عبر ساديو ماني في الدقيقة 55.



