شاهد بالفيديو: بدوي يوضح بخصوص تسعيرة الوثائق البيومترية

بعد الجدل الذي صنعته التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بأن التسعيرات الجديدة أتت ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لا زالت في مرحلة دراسة ونقاش ولم يتم تفعيلها بعد.

وأضاف بدوي على هامش اللقاء الوطني حول الوقاية من حرائق الغابات، بأنه لا حرج من دراسة ومناقشة الأسعار التي تتطلبها عملية استصدرا الوثائق البيومترية والإلكترونية، وأن الحكومة وضعت هدف رقمنة الوثائق والإدارة لموافقة المواطن وتسهيل حياته.