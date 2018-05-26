ناد أوروبي كبير يدخل المنافسة على خدمات محرز

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم، أن نادي الإنتير استفسر حول وضعية النجم الجزائري رياض محرز وبات يفكر جديا في التعاقد معه خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة...وكان تأهل النادي الإيطالي للمشاركة في النسخة المقبلة من رابطة أبطال أوروبا قد رفع سقف الطموح لدى مدربه لوتشيانو سباليتي الذي بات يطالب إدارة ناديه بحسم صفقات في المستوى، وحسب نفس المصادر، فإن محرز من بين اللاعبين الذين أعجب بهم التقني الإيطالي كثيرا ويحلم برؤيتهم ضمن تشكيلة الموسم المقبل إلى جانب فلوران توفان لاعب مرسيليا.

وفي الوقت الذي كان فيه محرز قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مانشستر سيتي الفريق الذي يريده منذ الموسم الماضي حسب ما أشارت إليه تقارير إعلامية انجليزية في الساعات الأخيرة، فإن دخول الإنتير على الخط قد يقلب المعطيات ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر خاصة أن إدارة ليستر سيتي تنوي تحويل محرز إلى صفوف الفريق الذي يدفع أكثر.