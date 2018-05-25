بوتين : سعر 60 دولارا لبرميل النفط يناسب روسيا..!

لن يرحّب الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور بتصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير حول أسعار النفط والتي لا تزال تشكّل نسبة معتبرة من الموارد المالية للبلاد.

فلاديمير بوتين صرّح، اليوم الجمعة ، بأن سعر 60 دولارا لبرميل النفط يناسب روسيا ، معتبرا بأن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يسبب مشكلات للمستهلكين.

وقال بوتين في مؤتمر اقتصادي في سان بطرسبرغ ، إنه لا جدوى من تواصل الارتفاع في أسعار النفط في تصريحات بثها التلفزيون الروسي ، مضيفا بأن أسعارا مرتفعة من شأنها أن تتسبب في مشكلات للمستهلكين وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي ، حسبه.

وفيما ترحّب موسكو بسعر 60 دولارا للبرميل ، فإن الجزائر كانت قد أفصحت على لسان المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور بأن السعر العادل للنفط يجب أن لا يقل عن 75 دولارا للبرميل ، وهو السعر الذي يسمح لها بمواصلة استثماراتها في القطاع.