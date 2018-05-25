واردات هياكل السيارات الجزائرية...848 مليون دولار خلال أربعة أشهر

ارتفعت واردات هياكل السيارات الموجهة لمصانع التركيب، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى أكثر من 848 مليون دولار.

وحسب حصيلة مصالح الجمارك، فإنّ تكاليف استيراد الهياكل والتجهيزات المستعملة من قبل مصانع تركيب السيارات في الجزائر انتقلت من نحو 468 مليون دولار في الفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل 2017 إلى أكثر من 848 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الحالية، وهو ما يمثل ارتفاعا في قيمة هذا النوع من المواد المستوردة يزيد عن 81 بالمائة.

وتمثل واردات هياكل السيارات أكبر قيمة في قائمة المنتجات المستوردة ضمن فئة “المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية”، إذ تمثل 29 بالمائة من هذه المجموعة، تليها واردات الأدوية التي قفزت هي الأخرى من 480 مليون دولار في الأربعة أشهر الأولى من 2017 إلى 709 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018، فيما بلغت واردات لواحق السيارات أكثر من 112 مليون دولار، وجاءت الثلاجات في المرتبة التي تلي بتكاليف بلغت 79 مليون دولار، ثم واردات الأثاث التي فاقت قيمة 49 مليون دولار، فيما بلغت تكاليف استيراد المنتجات المندرجة ضمن فئة المواد الاستهلاكية غير الغذائية إجمالا 2.89 مليار دولار، خلال أربعة أشهر فقط.

القراءة من الشروق