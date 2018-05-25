تحويل منزل إلى وكر لتزوير الأوراق النقدية في بوفاريك

استجوبت محكمة جنايات الدار البيضاء بالعاصمة ثلاثة أشخاص، تراوحت أعمارهم بين 30 و37 سنة، حول وقائع تورطهم في تكوين عصابة إجرامية خطيرة، تنشط في ترويج الأوراق النقدية المزورة وطرحها للتداول بالسوق بمبلغ مليون سنتيم لكل 10 ملايين مزورة، كما استغلت العصابة بيتا قصديريا بضواحي منطقة بوفاريك في ولاية البليدة وكرا لممارسة نشاطها الإجرامي.

واستنادا لما ناقشته المحكمة الأربعاء، فقد تمكنت الشرطة شهر سبتمبر 2016 من توقيف شخص يدعى “ح،ر” بمفترق الطرق بشوفالي في العاصمة بعد شكوك حامت حوله، حيث عثر على سيجارة ملفوفة بمادة القنب الهندي وسكين من الحجم الكبير، الأمر الذي استدعى إخضاع السيارة لتفتيش دقيق، أسفر عن حجز حزم من الأوراق النقدية ذات فئتي 1000 و2000 دج، كانت مخبأة بإحكام داخل كيس بلاستيكي، قدرت قيمتها المالية بنحو 45 مليون سنتيم، واعترف بعد تحويله لمصلحة التحقيق أن المحجوزات تخصه، وهي عبارة عن أوراق نقدية مزورة اشتراها بمبلغ 9 ملايين سنتيم من عند شخص يدعى “م،م”، وبمواصلة للتحقيق، تم توقيف هذا الأخير وإحالته للاستجواب، كاشفا أن ما قام به كان بطلب من الممون الرئيسي، ويدعى “ياسين”.

وانطلاقا من المعلومات التي تحصلت عليها عناصر الضبطية القضائية، تم توقيف الرأس المدبر للعصابة، وعلى ضوء الوقائع المذكورة، طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق الجميع.