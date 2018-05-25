الجيش عازم على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من البلاد

ألقى الجيش الوطني القبض على “إرهابيين” اثنين ينشطان ضمن أحد التنظيمات في منطقة الساحل الإفريقي.وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان إنه “في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة تمنراست ألقت مفرزة للجيش الوطني القبض على إرهابيين اثنين كانا ينشطان ضمن أحد التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل”.ويتعلق الأمر بكل من موسى أودادة، والمهدي أق إنتالا.

وأسفرت العملية أيضا عن مصادرة رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

واعتبر البيان أن مثل هذه العمليات المتواصلة لوحدات الجيش المرابطة على طول الحدود “تؤكد العزم على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا والتصدي لكافة أنواع التهديدات”.

من ناحية أخرى، تمكنت قوات الجيش من تدمير ستة مخابئ للجماعات الإرهابية، وصادرت كمية من الأسلحة بكل من محافظات سكيكدة وبومرداس وباتنة شمال شرق البلاد.كما أوقفت 67 مهاجرا غير شرعي يحملون جنسيات مختلفة بمناطق متفرقة من البلاد.