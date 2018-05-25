الوادي : حريق مهول بمستشفى بشير بن ناصر

اندلع حريق مهول مساء اليوم في حدود الساعة الرابعة بمستشفى بشير بن ناصر بالوادي أتى على مصلحتي طب وجراحة الأطفال بالطابق العلوي فيما كان يرقد فيه العديد من الاطفال المرضى والنساء اللاتي يتولين أبناءهن.

هرع مئات المواطنين من جيران مستشفى بشير بن ناصر على سماع صراخ النساء اللواتي رمى بعضهن بأنفسهن من الطابق الأول بسبب محاصرة النيران للأطفال والنساء وانسداد منافذ النجدة داخل مصلحتي طب وجراحة الأطفال. وقد قام المواطنون وهم يحملون السلالم باقتحام سور المستشفى وقاموا بكسر الواجهات الزجاجية للمصلحتين المذكورتين للسماح بالتهوئة ودخول الاوكسجين. كما أجلوا عشرات الاطفال والنساء فيما لحقت بالمكان وحدات الحماية المدنية التي قامت بعملية إخماد الحريق واستكملت إجلاء نزلاء المصلحتين الطبيتين من المرضى وأخلت الماكن من التجهيزات والمعدات الطبية المتفحمة.

وأكد مدير المستشفى في تصريح لـ"الخبر" بأنه لم تسجل ضحايا بشرية باستثناء الخسائر المادية مشيرا إلى إجلاء جميع نزلاء توزيع المرضى الذين تم اجلاؤهم على مصلحة أمراض الكلى بالمستشفى وكذلك مستشفى بن عمر الجيلالي موضحا بأن هناك غرف لم يمسها الحريق عدا التفحم بسبب الدخان. وأشار المتحدث بأن سبب الحريق يحتمل أن يكون بسبب شرارة كهربائية بانتظار نتائج التحقيق المعمق الذي تم فتحه على الفور. كما أكد مواطنون قاموا بإجلاء الاطفال وفاة طفل اختناقا يحتمل ان يكون يعاني من مرض القلب، وحدوث رضوض وكسور في أوساط عدد من النساء اللاتي قفزن من الطابق العلوي كما طرحت عدة تساؤلات عن مدى يقظة أعوان الامن والحراس والعاملين في التنبه غلى الحرق فور اندلاعه قبل ان يتوسع بالشكل المهول الذي تعسرت معه عمليات انقاذ المرضى.