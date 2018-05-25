البليدة: مجرمون يختطفون طفلا ويطلبون فدية بثلاثة ملايير

تمكنت مصالح الأمن بموزاية إلى الغرب من البليدة، من تحرير طفل في الرابعة من العمر ساعات بعد اختطافه وإرجاعه لوالديه سالما، وكان الطفل القاطن في مدينة موزاية قد وقع بين أيدي مجرمين قاموا باختطافه من أمام منزله على متن مركبة وحولوه إلى وجهة مجهولة، لتباشر عائلته عملية بحث مكثف بعد اختفائه، وحسب مصادر الشروق فإن عائلة الطفل تلقت اتصالا هاتفيا من قبل الخاطفين يطالبون بثلاثة ملايير سنتيم فدية مقابل إرجاع الطفل، ليتم إبلاغ الجهات الأمنية التي استنفرت بحثا عن الطفل المخطوف.

بالموازاة، شهدت المدينة هبة شعبيه واسعة عقب انتشار خبر الاختطاف وخرج المئات من المواطنين وقاموا بتمشيط المدينة والضواحي بالرغم من تعب الصيام والارتفاع الكبير في درجة الحرارة المسجل يوم الخميس وبحثوا بالأماكن المهجورة والبناءات طور الإنجاز وبالشعاب والوديان. من جهتها مصالح الأمن وباستخدام التقنيات الحديثة “الجي بي أس” تمكنت من تتبع الخاطفين وتحديد موقعهم، ليتم العثور على الطفل لحظات قبيل الإفطار على حافة الطريق الرابط بين موزاية وبلدية وادي العلايق أين تركه المجرمون ولاذوا بالفرار.

للإشارة فإن الحادث يعد الثاني من نوعه بموزاية، حيث تعرضت ابنة شرطي في الثامنة من العمر تقيم بحي 375 مسكن لعملية اختطاف مماثلة بعد ما توجهت صباحا لشراء الخبز، حيث استدرجها مجهولون كانوا على متن سيارة سوداء، لتختفي لساعات وبعد هبة شعبية وأمنية واسعة أطلق سراحها بالقرب من حاجز أمني على الطريق المؤدي إلى جامعة سعد دحلب بالبليدة.