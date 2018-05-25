خاليلوزيتش مرشح لتدريب هذا المنتخب العربي...!

ذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، تلقى عرضا من إحدى شركات التسويق الأوروبية، بترشيح البوسني وحيد خاليلوزيتش، المدرب السابق للمنتخب الوطني الجزائري، لتولي قيادة العارضة الفنية لـ”الفراعنة” عقب نهائيات كأس العالم.

وحسب ما جاء في مقال لموقع “الفجر” المصري، فإن الاتحاد المحلي للكرة استفسر عن راتب خاليلوزيتش، والذي وصل إلى 2 مليون يورو سنويًا، بجانب رواتب مساعديه خلال فترة توليه القيادة الفنية.

كما أكدت الشركة التسويقية، أن خاليلوزيتش، يمتلك عرضا من غانا، بنفس الراتب السنوي ولكنه يفضل تدريب الفراعنة في حال تلقيه عرضا رسميا بذلك.

ويبحث الاتحاد المصري، عن عدد من المدربين الأجانب لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأول، في حال عدم تجديد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الحالي، عقب نهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف جوان المقبل.