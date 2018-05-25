ميهوبي يهدي أمزاد ورباب إلى منظمة "غود بلانيت"

أهدى وزير الثقافة، السيد عز الدين ميهوبي، آلتين موسيقيتين في شاكلة أمزاد ورباب إلى منظمة "غود بلانيت' لعرضها ضمن مجموعتها الاستثنائية للآلات الموسيقية في العالم.

وقد سلمت الآلتين (الأولى مصنفة في التراث الثقافي المعنوي للإنسانية) إلى رئيس المنظمة، يان أرتوربرتراند، الذي شارك مع يزيد تيزي في إخراج فيلم 'الجزائر: نظرة من السماء'، بحضور سفير الجزائر في فرنسا، عبد القادر مسدوة والوفد المرافق للوزير.

ويعتبر إمزاد أداة وترية تقليدية يستعملها طوارق الجنوب الجزائري، تعزفها النساء بشكل خاص، في حين أن الرباب هو أداة عربية أندلسية ذات أوتار، وأصلها من المشرق.

وتتضمن المجموعة المسماة “ناقلات الأصوات” التي يديرها الملحن الفرنسي أرموند عمار، في جملتها ما يزيد عن 3000 آلة موسيقية معروضة في مساحة قدرها 125 متر مربع مخصصة كلية للموسيقى التقليدية.