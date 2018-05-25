فيغولي يخرج عن صمته!

فيغولي: أطباء نادي غلاتساراي كشفوا لي أن غيابي سيدوم 3 أسابيع

نشر الدولي الجزائري ولاعب غلاتساراي التركي، سفيان فيغولي، بيانا عبر صفحته بالتويتر كشف من خلاله عن سبب عدم قبوله دعوة الناخب الوطني رابح ماجر خلال تربص جوان الداخل والذي تتخلله مباراتان وديتان ضد كل من الرأس الأخضر يوم 1 جوان والبرتغال يوم 7 جوان.

فيغولي أكد في منشوره أنه ظل يعاني من إصابة على مستوى "وتر أشيل" منذ 4 إلى 5 أشهر واتفق مع الطاقم الفني والطبي لنادي غلاتساراي أن يكمل الموسم نظرا للاستحقاقات التي كانت تنتظر النادي التركي الذي كان يصارع من أجل اللقب، وقرر الدولي الجزائري رفقة مسؤولي غلاتساراي تأجيل العلاج إلى غاية نهاية الموسم وذلك رغم الآلام التي كان يعاني منها.

لاعب فالنسيا السابق أضاف أن الآلام التي كان يعاني منها ازدادت أكثر فأكثر وأكمل الموسم بصعوبة كبيرة، فقرر مباشرة العلاج بصفة استعجالية وسيدوم ذلك 3 أسابيع لكي يكون جاهزا للتحضيرات بداية الموسم.

وفي الأخير أوضح فيغولي موقفه من الغياب عن تربص المنتخب الوطني مؤكدا انه يتأسف لغيابه عن الخضر وقد أرسل بنفسه تقريرا طبيا للفاف مصحوبا بكل صور الأشعة التي خضع لها بمدينة اسطنبول.