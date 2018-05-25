غوارديولا يُفضل محرز على نجم الريال وهذا هو موعد ترسيم الصفقة

يتزايد الحديث حول مستقبل رياض محرز وإمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي هذه الأيام، حتى أن البعض بدأ يتأكد بأن ترسيم الصفقة أصبح مسألة وقت فقط...

وكشفت صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز"، عن تفاصيل بخصوص مستقبل الدولي الجزائري، حين أشارت إلى أن جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يضع نجم ليستر سيتي كخياره رقم واحد في منصب الجناح، وحتى قبل الدولي الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد، وهو ما يُعزز فرص محرز في الالتحاق ببطل الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت أكدت فيه التقارير بأن غوارديولا عازم على حسم الصفقة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 بـ روسيا، في منتصف الشهر المقبل.