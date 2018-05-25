ليستر سيتي يحدد رسميا سعر رياض محرز

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن ليستر سيتي أخبر مانشستر سيتي، بثمن نجمه، رياض محرز.

ووفقًا لصحيفة " جارديان "البريطانية، فإن إدارة ليستر أصبحت الآن متقبلة، لفكرة بيع محرز لأبطال البريميرليج، بشرط الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني، بواقع 60 مليونًا كمبلغ أساسي، بالإضافة إلى 15 مليونًا كمتغيرات، وفقا لأداء اللاعب، وتحقيقه لبعض الأهداف مع السيتي.

يذكر أن محرز، البالغ من العمر 27 عاما، كان قد ألمح مؤخرا، إلى أنه ما زال مهتما بالرحيل لملعب الاتحاد.

وكان الجزائري قريبا من الانضمام للسيتي، في جانفي الماضي، لكن تعنت إدارة ليستر منع إتمام الصفقة.