الحارس أوكيجة يكشف طموحاته مع الخضر والفرق الساعية لضمه

عبّر الحارس الفرانكو جزائرين الكسندر أوكيجة عن استعداده التام للمشاركة في كأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الجزائري، حيث أكد في تصريحات لجريدة “الوسط” الفرنسية، أنه تحت تصرف الناخب الوطني رابح ماجر في حالة استدعائه.

ولم يخفي حارس نادي ستراسبورغ رغبته في تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، كما ظهر طموحا كثيرا مؤكدا أنه يفكر في كأس العالم التي ستحتضنها قطر في 2022، فصرح: “كأس إفريقيا تحدي رائع، أن تحت تصرف الجزائر وجاهز للمشاركة فيها، وأفكر أيضا في كأس العالم 2022

كما كشف الحارس المتألق مع نادي ستراسبورغ الموسم الماضي عن وجود عدة عروض له، غير أنه أكد على ضرورة التأني في اتخاذ القرار، بسبب تقدمه في السن من جهة، وبحثه عن عرض مالي أحسن، وقال الحارس: “سأدرس كل العروض بتأني، لا اريد عيش تجربة موسكرون مجددا، شتوتغارت مهتمون بي كحارس ثاني، إضافة الى اندية القسم الثاني الفرنسي لأكون حارسا اساسيا على غرار أوكسير ولونس، أما ستراسبورغ فستكون الأمور صعبة ولا أريد أن أكون حارسا ثانيا، المال والسن يدخلان في القضية أيضا”.