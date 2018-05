بالصور.. 10 من أهم وأجمل المعالم الاسلامية في الأندلس - إسبانيا

شواهد على عظمة الحضارة الإسلامية في إسبانيا

تعرّفوا على أهم المعالم الإسلامية في اسبانيا والتي تحولت اليوم إلى مزارات ووجهات سياحية لآلاف السياح سنويا، مساجد وقصور وقلاع إسلامية مازالت صامدة

اسبانيا الواقعة في الجنوب الغربي من أوروبا، خضعت للحكم الإسلامي منذ القرن الثامن الميلادي وحتى القرن الخامس عشر، وأطلق عليها اسم الأندلس. قرون ترك خلالها المسلمون آثارا إسلامية باسبانيا. فبالرغم من تحويل المساجد إلى كنائس وتدمير الحضارة الإسلامية في اسبانيا، إلا أن هنالك معالم إسلامية بقيت صامدة، بل ساهمت في إنعاش السياحة لاسبانيا. سنأخذكم إلى الأندلس في اسبانيا لنعرفكم بأهم المعالم الإسلامية هناك.

Que reste-t-il de l'âge d'or arabo-musulman en Espagne? Madeleine de Proust régulièrement évoquée dans les livres d'Histoire, mais aussi dans les familles marocaines, la conquête musulmane de l'Espagne commence autour du VIIIe siècle après Jésus-Christ. Si elle prend fin en 1492 avec la chute de Grenade, elle laisse derrière elle de nombreux et bien beaux vestiges.

1- قصر الحمراء بغرناطة

L'Alhambra - Grenade

قصر الحمراء فى غرناطة من أكثر الأماكن التى تعكس الهندسة المعمارية والفن الإسلامى فى إسبانيا ويعتبر أفضل قصر عربى فى العالم وواحد من أكثر المعالم السياحية فى العالم، وهو قصر أثرى وحصن كبير شيده الملك أبو عبد الله محمد لأول المعروف بابن الأحمر فى مملكة غرناطة خلال النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى ويتميز هذا القصر بسمات العمارة الإسلامية الواضحة.

L'Alhambra ("le rouge", en arabe), est l'un des monuments les plus connus de l'architecture arabo-musulmane en Espagne. C'est un ensemble de palais divisé en 4 parties qui marquent les différentes périodes de son occupation : l'Alcazaba, les palais nasrides, le Généralife et ses jardins, et le palais de Charles Quint. La naissance de l'Alhambra date de 1238 avec l'arrivée du premier roi nasride, Mohammed ben Al-Hamar. Son fils, Mohamed II, fortifia le premier noyau bâti par son père. Au XIVe sècle, les rois Youssouf Ier et Mohammed V al-Ghanî s'y installent et édifient de nouvelles parties: la Torre de Comares et le Patio de los Leones. C'est en 1492, lorsque les rois Catholiques prennent la ville, que l'Alhambra devient Palais Royal.

2- قصبة مالقة

L'Alcazaba - Malaga

قصبة ملقا هي حصن ضخم يقع بمدينة ملقا الإسبانية قام ببناءه بني حمود في أوائل القرن الحادي عشر، يعتبر من ابرز معالم السياحه في اسبانيا

تقع قصبة مالقا على منطقة مُرتفعة أشبه بتل وسط المدينة ومُحاطة بسور منيع من مُختلف الجوانب كما يتخللها عدد من الأبراج الدفاعية التي كان يستخدمها الجنود في أغراض حربية كالرماية والمُراقبة

بناها المسلمون فوق تل مرتفع يشرف على المدينة ومينائها وكان هناك سور دفاعي ثالث ولكن حاليًا لا يوجد إلا الجدارين الداخليين فقط وتضم القلعة متحف المدينة ويمثل العصر الإسلامي معظم اجزاء المتحف

L'Alcazaba ("citadelle" en arabe), a été construite sur une forteresse romaine, sous l'égide du roi berbère Badis ben Habussous (la Taifa des Hammudits) au XIème siècle. Elle permettait de protéger la ville de Grenade des envahisseurs. Muhammad II Ben al-Ahmar s'empare du monument en 1279 : elle fait désormais partie du royaume nasride. En 1487, les rois Catholiques récupèrent l'Alcazaba et s'y installent.

3-قصر المورق بإشبيليا

L'Alcazar -Séville

يمثل قصر أشبيليا (الكازار) أحد تلك القصور التي عرفت بجمالها وزخارفها وتفردها من خلال الفن الإسلامي.

الروايات متعددة حول القصر؛ فمن قائل إنه كان في الأساس قلعة إسلامية قديمة، ثم جُدّد بناؤها، ومن قائل إنه جُدّد بناؤه على فترات خلال القرنين السادس والسابع عشر. وفي رأي ثالث أن القصر الحالي الذي يزوره الآلاف من السياح بنى معظمه النصارى على بقايا القصر الإسلامي، وأبقوا على الطراز المعماري الأندلسي الإسلامي فيه.

باحثون آخرون يرون أنه بُني في عام 567هـ على يد الموحدين، وأنه يسمى (قصر المورق)، وأنه في عصر بني عباد سمي بـ (المبارك).

Situé en plein coeur de Séville, l'Alcazar voit le jour en 722 après la conquête de la ville par les musulmans. Durant la période islamique, il devient un véritable palais fortifié. En 1248, le roi Fernando III récupère la ville des mains des musulmans: l'Alcazar devient une résidence royale. Aujourd'hui, la famille royale d'Espagne continue d'y habiter.

4- قصر الجعفرية بسرقسطة

La Aljaferia -Saragosse

الجعفرية قصر محصن بني في النصف الثاني من القرن الحادي عشر للميلاد القرن الخامس الهجري في عهد المقتدر أمير سرقسطة.

استولى بني هود العرب على القصر على حساب بنو تجيب من كندة وأصبح مقرا لهم. ويعكس إشعاع الإمارة في أوجها السياسي والثقافي. أهمية المعلم تكمن في كونه المعمار الوحيد بهذا الحجم الذي يشهد على الهندسة الإسلامية الأندلسية في عهد الطوائف.

La Aljaferia est un palais. Construit au XIème siècle par Al-Muqtadir de la Taifa de Saragosse, il sera au XIIème siècle la résidence des rois catholiques, avant de devenir au XVIème siècle une forteresse militaire. Il est aujourd'hui le siège des Cortes d'Aragon, l'institution législative de la communauté d'Aragon.

5- كاتدرائية - جامع قرطبة

Mezquita de Córdoba - Cordoue

كاتدرائية - جامع قرطبة هي مسجد سابق وحاليًا كاتدرائية كاثوليكية تسمى بكتدارئية سيدة الانتقال، تعرف من قبل سكان قرطبة باسم كاتدرائية مـِسكيتا وكلمة مـِسكيتا تعني مسجد باللغة الإسبانية. الكاتدرائية هي مقر مطران أبرشية قرطبة، وهي مدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي، كما تصدر سنة 2007 قائمة كنوز إسبانيا الإثنى عشر.

كان موقع الكاتدرائية في الأصل معبدًا وثنيًا، ثم تحولت إلى كنيسة مسيحية على زمن القوط الغربيين، ثم إلى مسجد خلال الحكم الأموي في الأندلس حيث تحول المبنى إلى مسجد، ثم بنى مسجد جديد في الموقع. بعد حروب الاسترداد حول الإسبان المسجد إلى كنيسة، وتتبع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، شكلت الكاتدرائية نموذج لتداخل فن العمارة الإسلامية والمسيحية. وتعتبر كاتدرائية قرطبة بوصفها واحدة من المعالم الأثرية ألاشهر للعمارة الإسلامية في إسبانيا.

La Mosquée de Cordoue, après avoir été une église wisigothe, est érigée au VIIIe siècle sous l'émir musulman Abd al-Rahman Ier. À la reprise de Cordoue, la mosquée redevient une église, puis une cathédrale. Aujourd'hui, le culte musulman y est interdit.

6- مسجد باب المردوم بطليطلة

Mezquita Cristo de la Luz - Tolède

مسجد باب المردوم يقع فى حى سان نيكولاس بمدينة طليطلة فى الأندلس أمام أحد أبواب المدينة القديمة، بُنى المسجد فى عصر الخلافة الأموية وهو واحد من أقدم المعالم الأثرية الإسلامية فى طليطلة. بعد إستيلاء ألفونسو السادس على المدينة فى سنة 1085م منح المسجد لفرسان القديس يوحنا ثم تم تحويله إلى كنيسة نور المسيح واليوم بعد تحويله إلى مزار سياحى أصبح اسمه مسجد نور المسيح.

La mosquée date de 999 et porte alors le nom de Bab al-Mardum. En 1085, la ville de Tolède est récupérée par les chrétiens sous le roi Alphonse VI. La légende dit que lors de l'entrée dans la ville, son cheval se serait agenouillé devant la mosquée, ne voulant plus bouger. Interprétant ce geste comme un signe divin, Alphonse VI brisa le mur de la mosquée. Derrière, il y trouva une image de Jésus-Christ, accompagnée d'une lampe qui serait restée allumée durant toute l'occupation musulmane. La mosquée est transformée en chapelle et porte dorénavant le nom de Cristo de la Luz (Christ de la lumière).

7- الخيرالدة بإشبيليا

La Giralda - Séville

الخيرالدة هو برج قائم في إشبيلية، إسبانيا ، ومن أهم معالمها. كان في السابق مئذنة في المسجد الكبير من عهد الموحدين ، إلا أنه اليوم أصبح برجا للأجراس كاتدرائية إشبيلية التي أسسها الأسبان بعد نهاية حكم العرب لأشبيلية. يزورها السياح من جميع أنحاء العالم . يبلغ ارتفاع البرج 97.5 مترا، وكان عند بناءه أعلى برج في العالم. وبشكله الحالي يظهر في بناء البرج تأثير الحضارات المختلفة، بدءا من الحضارة العربية الإسلامية. تم إدراج البرج ضمن مواقع التراث الوطني الاسباني في 29 ديسمبر 1928م. وضمن مواقع التراث العالمي العام 1987.

Au XIIe siècle, Séville est sous domination almohade. Choisissant cette ville pour nouvelle capitale, la dynastie décide la construction d'une grande mosquée. La Giralda est son minaret qui, avec ses 82 mètres, devient la plus grande tour jamais construite en Europe. Au XIIIe siècle, les chrétiens du roi Ferdinand III récupèrent la ville. La Giralda se transforme alors en cathédrale. Un siècle plus tard, un clocher est rajouté par l'architecte Hernan Ruiz. Avec lui, une statue représentant la Foi est déposée.

8- الحمامات العربية برندة

Bains arabes - Ronda

بلدية تقع في مقاطعة مالقة التابعة لمنطقة أندلسية جنوب إسبانيا. كان بها مسجد كبير من العهد الإسلامي لكنه هدم بعد خروج المسلمين منها ، وأقام الأسبان كاتدرائية في مكانه ، ولم يبقَ من المسجد سوى المحراب يشاهده ويعجب به السائحون

يوجد في الرندة ثلاثة جسور تعتبر من أشهر المعالم في المدينة وهي: الجسر الروماني، والجسر القديم والمعروف أيضاً بالجسر العربي, والجسر الجديد الذي يمتد للوادي. وتعتبر تسمية الجسر الجديد بهذا الاسم غير دقيقة، لأن الجسر بدأ بناءه عام 1751 م وتم الانتهاء منه عام 1793. ويُعد الجسر الجديد أطول الجسور حيث يمتد على ارتفاع 120 متر (390 قدم) فوق قاع الوادي.

ويوجد في الرندة حلبة لمصارعة الثيران هي الأقدم في تاريخ إسبانيا وتم بنائها من قبل المعماري خوسيه مارتن دي عام 1784 م، وهو أيضاً من قام بتصميم الجسر الجديد. ويوجد تحت المدينة (حمامات عربية) يرجع تاريخها إلى القرنين 13 و14. كما توجد قاعة البلدية بالقرب من الجسر الجديد ومطلة على الوادي.

Au VIIIe siècle, la ville de Ronda passe sous domination arabe grâce à la victoire de Tariq Ibn Ziyad sur les wisigoths. 7 siècles plus tard, elle est récupérée par les Rois catholiques. Les bains, eux, dateraient du XVIIIe ou du début du XIVe siècle. Inspirés des bains romains, ils se divisent en trois salles: la salle de bains d'eau chaude, la salle de bains d'eau tiède et la salle de bains d'eau froide. Contraires à la morale chrétienne, ils ont été laissés à l'abandon une fois la domination arabe brisée.

9- سور المدينة العربي بمدريد

Muraille Arabe - Madrid

عندما يجول السائح في قلب العاصمة الإسبانية، بجوار القصر الملكي وكاتدرائية مدريد، يجد الكثير من علامات الإرشاد التي تدله على مكانيهما. ولا يعلم كثيرون من زوار المدينة أنه بجوار هذين المعلمين السياحيين يقع سور المدينة العربي الذي يعود إلى النصف الأخير من القرن التاسع الميلادي، فلا علامات تدل على وجوده إلا بجواره مباشرة، في شارع يطرقه القليلون.

لم يبق من السور الذي بناه أمير قرطبة محمد الأول إلا أجزاء قليلة، ربما كانت هي أقدم المباني القائمة في هذه المدينة، وكان في الماضي يمثل جزءا من الحصن الذي يحمي المدينة والذي تطورت بفضله المنطقة الحضرية لمدينة مدريد، ولكن لو سألت المارة وسكان البنايات بالشوارع المجاورة فلن تجد من يرشدك إلى مكان السور العربي إلا نادرا.

La Muraille Arabe de Madrid a été construite en 865 par l'émir de Cordoue, Mohamed Ier. Son but : empêcher l'invasion des armées chrétiennes, protéger le palais royal et la mosquée. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un pan de 150 mètres dans la colline de la Vega.

10- قلعة جورماج بسريا

Le château de Gormaz - Soria

بغرض تأمين الحدود الشمالية للأندلس على الحدود الطبيعية المكونة من نهر دويرو، وهو يواجه من الناحية الشمالية الممالك المسيحية، ويراقب بفضل موقعه المرتفع، جميع الأراضي الشاسعة الممتدة حوله... فكان في عهده أكبر الحصون الأوروبية على الإطلاق، وأول من تميز ببوابته الإسلامية و طلائه الأبيض و الأحمر

Le château de Gormaz est une forteresse musulmane. L'émir Abd ar-Rahman I de Cordoue le construit au VIIIe siècle pour contrôler la région contre les chrétiens. Les musulmans tiennent la forteresse jusqu'en 1060 avant qu'elle ne soit récupérée par Ferdinand Ier de Castille. Le château de Gormaz devient, quelques temps plus tard, une prison, avant d'être totalement abandonné.المصدر:

المصدر :

http://www.huffpostmaghreb.com