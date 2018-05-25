تخفيضات بـ 50 بالمائة لسائقي سيارات الأجرة لتركيب "السيرغاز"

سيستفيد سائقو سيارات الأجرة من تخفيض 50 بالمائة من الثمن الكلي لتغيير نوع الطاقة من قبل الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة.

جاء هذا على هامش التوقيع على مذكرة تعاون لتطبيق البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية في ميدان الأشغال العمومية والنقل. ويأتي هذا ضمن توجه حكومي واضح في المدة الأخيرة لنشر استعمال غاز البترول المميع.

وأكد وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، أنه سيتم الوصول إلى 50 ألف سيارة تسير بالغاز المميع خلال سنة 2018.