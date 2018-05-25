ولد قدور يقدم عرضا لرافضي مشروع الغاز الصخري

اقترح عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام لسوناطراك، الخميس، على معارضي مشروع الغاز الصخري نقل ممثلين عنهم إلى دول لها تجارب بشأن هذه الطاقة غير التقليدية للتأكد من عدم وجود خطر على البيئة.

وجاء ذلك في لقاء له مع مسؤولين وأعيان بعين صالح على هامش زيارة تفقد لمشاريع الشركة.

وحسب ولد قدور “طلبت من المواطنين تعيين 10 إلى 20 ممثلا عنهم آخذهم معي لرؤية ما يحدث في العالم بأكمله .. سآخذهم إلى الأرجنتين وكندا والولايات المتحدة وإلى أي مكان ليروا بأعينهم بأننا تجاوزنا مرحلة نعتبر فيها الغاز الصخري غازا ساما”.

وأضاف “الغاز الصخري الآن ثروة طبيعية حبانا بها الله، ولا بد أن نستغلها، والآن يجب أن نفكر جيدا ونخطط لذلك”.