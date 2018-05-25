أنشيلوتي يحسم رسميا مستقبل غلام مع نابولي

يبدو أن قدوم كارلو أنتشيلوتي لنادي الجنوب الإيطالي هو أول خطوة في مشروع رئيس نابولي لبناء فريق كبير الموسم القادم، فقد أكدت عديد التقارير الصحفية الإيطالية أن الهدف الأول في عقد المدرب الإيطالي هو كسر هيمنة نادي جوفنتوس والتتويج بالبطولة الإيطالية.

وقد سربت صحف إيطالية قائمة بأسماء لاعبين تقول أن كارلو أنتشيلوتي قد اشترط ضرورة التعاقد معهم ويتقدمهم كل من دافيد لويز وكريم بن زيمة، وألفونس أريولا، كما وضع التقني الإيطالي إسم النجم الشيلي أرتورو فيدال في قائمته إضافة لمدافع ريال مدريد المغربي أشرف حكيمي. كما طلب من الإدارة ضم نجم الميلان سوزووفيديريكوكييزا من فيورونتينا.

وحسب لاغازيتا ديلو سبورت فإن المدرب السابق لبايرن ميونيخ وريال مدريد ألح على الإدارة أن تجدد عقود لاعبين يرى فيهم اللبنة الأساسية للفريق والذين سيعتمد عليهم كثيرا في نابولي في نسخته الجديدة وقد ورد اسم الدولي الجزائري فوزي غولام على رأس القائمة حيث دعا أنتشيلوتي إدارة النادي لقطع الطريق أمام كل العروض، إضافة إلى كل من كوليبالي ،ألبيول، هامسيك، كاييخون ،انسيني وميليك.