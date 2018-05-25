قائمة جديدة بـ 877 منتج ممنوع من الإستيراد

أصدرت الحكومة، الخميس، قائمة محينة للمنتجات الممنوعة من الاستيراد تعوض تلك التي صدر شهر جانفي الماضي.

وحسب المرسوم الصادر في العدد الجديد للجريدة الرسمية فإن هناك 877 منتجا ممنوعا من الإستيراد.

ووفق الوثيقة فإن البضائع المضافة في القائمة موضوع التعديل بموجب هذا المرسوم، المرسلة والموطنة قبل تاريخ نشره ليست معنية بالتعليق المؤقت عند الاستيراد.

ويمكن الإطلاع على القائمة من خلال الرابط التالي:

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2018/A2018029.pdf