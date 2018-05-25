رفع الرسوم على زيادة وزن الأمتعة لرحلات المغتربين هذه الصائفة

ستشهد الرسوم على وزن أمتعة المسافرين على متن الرحلات التي تربط الجزائر وبعض المدن الفرنسية زيادات خلال موسم الاصطياف. فقد أصدرت مديرية إدارة الإيرادات بالقسم التجاري للخطوط الجوية الجزائرية تعليمة توضح تفاصيل قيمة الرسوم المفروضة على الوزن الزائد في هذه الرحلات، وقررت الجوية الجزائرية تخفيض مقدار وزن الأمتعة المسموح به من 46 إلى 30 كيلوغراما فقطعلى متن كل رحلاتها.

وحددت قيمة الرسم على الكيلوغرام الواحد ب600 دينار جزائري أي ما يقارب 6أورو في الرحلات التي تربط الجزائر والمدن الفرنسية: مارسيليا، بوردو، نيس، مونبولييه وتولوز، و 700 دينار(7 أورو) على كل كيلوغرام إضافي للمتوجهين لمدينة ليون.

وبالنسبة للرحلات التي تخص مدن الشمال الفرنسي كباريس وليل وماتز، إلى جانب مدينة ميلوز فقد حدد رسم الزيادة ب 900 دج.