القضاء يلغي الأمر بالقبض الدولي على زوجة شكيب خليل في فضيحة " سوناطراك

أبلغ القاضي المكلف بالتحقيق في قضية "سونطراك"، أمس، في مكتبه بالقطب الجزائي المتخصص لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، السيدة نجاة عرفات، زوجة وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، برفع الأمر بالقبض الصادر ضدها من طرف مجلس قضاء العاصمة في أوت 2013 . كما شمل نفس قرار رفع الأمر بالقبض وتوقيف المتابعات، ابنيهما، اللذين يملكان الجنسية الأمريكية، واللذين ذكر اسمهما هما أيضا في القضية التي توبع فيها والدهما مع رجل الأعمال ذي الأصل الجزائري المقيم في كندا، فريد بجاوي، والمتعلقة بتلقي عمولات من الشركة الإيطالية "سايبام".