بالفيديو: ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة يشهد أكبر مائدة إفطار في العالم

تم يوم أمس الخميس تنظيم فطور جماعي بملعب مصطفى تشاكر بولايدة البليدة بمناسبة ذكرى أربعينية شهداء الطائرة العسكرية الـ257.

وبحسب المصدر فقد تم تنظيم اكبر مائدة افطار بملعب تشاكر، حيث شملت العملية 6000 وجبة بحضور عدد كبير من المواطنين والمواطنات على شرف ضحايا الطائرة العسكرية، كما تم تكريم الاطفال أبناء ضحايا الطائرة العسكرية في تضامنية وأخوية وعائلية رفقة أبناء وأمهات الضحايا وبحضور عدد من الفنانين والرياضيين والاعلاميين.