أول عرض رسمي لسليماني

كشفت تقارير برتغالية، بان المهاجم الدولي الجزائري لنادي ليستر سيتي، اسلام سليماني، مطلوب بالفعل من ادارة ناديه السابق، سبورتينغ لشبونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة ” ابولا ” البرتغالية، بان ادارة سبورتينغ تريد استرجاع سليماني وعلى سبيل الاعارة لموسم واحد مع خيار الشراء.

وكان سليماني قد انتقل الى ليستر سيتي صيف 2016، بقيمة 30 مليون يورو، كثاني اغلى لاعب عربي، غير انه لم يقنع في الموسم المنقضي اين اعير الى نيوكاسل يونايتد ولم يلعب سوى اربع مباريات، ما جعله خارج خيارات المدرب كلود بويل.

واشارت تقارير انجليزية الى ان ادارة الثعالب قد حددت قيمة سليماني بحوالي 19 مليون يورو للاندية الراغبة في الحصول عى خدمات صاحب الـ29 سنة.