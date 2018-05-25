اضطراب في سير قطارات الضاحية الغربية للعاصمة لمدة 3 أيام..

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن اضطرابات في رحلاتها إبتداءً من يوم غد الجمعة 25 ماي و إلى غاية الأحد 27 ماي 2018.

وستمس هذه الاضطربات الرحلات من محطة العفرون و محطة زرالدة، وهذا بسبب أشغال الصيانة التي تشهدها السكك الحديدية الرابطة بين محطة أغا و محطة الجزائر العاصمة.

وبحسب المصدر فإن المسافرين عبر السكة الحديدية بالضواحي الغربية يمكنهم التوجه إلى محطة التوقف بالجزائر العاصمة عبر قطارات الضواحي الشرقية إنطلاقا محطة آغا.