ماجر يوجه الدعوة لـ فريد ملالي وموساوي لخلافة فيغولي ومبولحي في تربص الخضر

استجد الناخب الوطني رابح ماجر، بلاعبي نادي بارادو، فريد الملالي (وسط ميدان) وتوفيق موساوي (حارس مرمى)، لتعويض سفيان فغولي ورايس مبولحي اللذان رفضا الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني لوديتي الرأس الأخضر يوم الفاتح جوان بملعب 5 جويلية، والبرتغال في السابع من نفس الشهر بلشبونة.

وحسب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) فإن سفيان فغولي كان قد أخبر الهيئة الفدرالية بأنه مصاب على مستوى وتر العرقوب وبالتالي لن يتمكن من لعب مبارتي شهر جوان، كما أرسل مبولحي برقية يطلب إعفاءه من التربص كونه ركن للراحة منذ نهاية البطولة السعودية في أفريل الفارط و بالتالي يعتبر نفسه أنه ليس في أفضل حالاته لتلبية دعوة الفريق الوطني في الوقت الحالي و طلب تأجيل عودته إلى الاستحقاقات القادمة.

وتحسبا للمواجهتين الوديتين، إستدعى الناخب الوطني قائمة تضم 24 لاعبا والتي شهدت عودة المدافع رفيق حليش الذي لم يتقمص ألوان ''الخضر'' منذ تاريخ 30 مارس من سنة 2015، خلال المواجهة الودية التي جمعت التشكيلة الوطنية بنظيرتها العمانية بالدوحة (4-1).

وسيدخل "الخضر" في تربص من 28 ماي إلى 8 جوان بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر).