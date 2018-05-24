900 طبيب كوبي يعمل بالجزائر

أشاد نائب رئيس جمهورية كوبا ووزير الصحة، روبرتو موراليس أوخيدا، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بمستوى العلاقات والتعاون بين الجزائر وكوبا في مجال الصحة، معربا عن إرادته في المضي قدما من أجل توسيعهما.

و في تصريح للصحافة عقب لقاء مع وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي، نوه السيد موراليس أوخيدا بنوعية "العلاقات التاريخية" التي تربط البلدين.

و أكد أن "هذا اللقاء سمح بتقييم العمل المنجز الى حد الان من قبل البلدين فيما يخص تطوير تعاونهما في مجال الصحة لاسيما فيما يخص المشاريع المتعلقة بطب العيون وبرنامج الأمومة وصحة الطفل وطب المسالك البولية طب الأورام"، مذكرا ان 900 كوبي متواجدون بالجزائر في إطار هذا التعاون، كما أعرب عن "ارتياحه" للظروف التي يمارسون فيها مهامهم.

وفي هذا السياق, أوضح وزير الصحة الكوبي أن "توسيع التعاون الثنائي الجزائري-الكوبي يجب أن يشمل خاصة ميدان الصناعة الطبية الأحيائية و الصناعة الصيدلانية الأحيائية", مشيرا إلى أن البلدين "يسعيان إلى تشكيل فرق تقنية تتولى بتقديم اقتراحات من أجل تعاون يعود بالفائدة للطرفين".