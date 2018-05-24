وزارة الخارجية ترد على تقارير "أوساط معروفة بعدائها للجزائر"



وزارة الخارجية تندد بشدة بالاتهامات الخطيرة، التي تهدف إلى المساس بصورتها وعلاقاتها مع جيرانها.

نددت وزارة الشؤون الخارجية في بيان صادر عنها، بالحملة الشرسة التي تتعرص لها الجزائر من قبل بعض المنظمات غير الحكومية، و التي تتهمها إفتراءً بعدم إلتزامها بواجباتها الدولية فيما يتعلق بالتضامن و إستقبال المهاجرين من دول الساحل الافريقي.

وقالت الوزارة في بيانها: "أن الجزائر تندد بشدة هذه الاتهامات الخطيرة، التي تهدف إلى المساس بصورة الجزائر وعلاقتها مع جيرانها في الجنوب والتي تربطها معهم علاقات متينة مبنية على الأخوة و التعاون و المصير المشترك".

وأضافت مؤكدة: "إن الجزائر بإعتبارها عضوا في أهم آليات حقوق الانسان الدولية و الإقليمية، تقوم بكامل واجباتها بكل حرص و في كل الظروف، بل وأكثر من ذلك، فلقد كرست الجزائر في دستورها عدم التمييز بين المواطنين والأجانب المقمين بطريقة شرعية و المتمتعين بحماية قانوية."

كما أوضح ذات البيان أن الجزائر واجهت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بإتخاذ إجراءات قانونية في إطار واجباتها الدولية حماية مواطنيها الجزائريين و الأجانب المقيمين، بترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين غلى حدود بلدانهم، في إطار المشاورات الثنائية مع بلدانهم الاصلية مع احترام كرامة وحقوق هؤلاء الاشخاص.