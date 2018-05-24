انتقال محزر مسألة وقت

أفادت صحيفة ''ميترو'' الإنجليزية اليوم الخميس، أن الدولي الجزائري لنادي ليستر سيتي رياض محرز يقترب من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي خلال الأسبوعين القادمين.

وقالت الصحيفة أن صفقة انتقال محرز إلى بطل إنجلترا لموسم 2017-2018، ستصل 60 مليون إسترليني (69 مليون أورو)

وحسب نفس المصدر، فإن لاعب مانشستر سيتي باتريك روبيرتس المعار إلى سيلتيك غلاسكو قد يأخذ الطريق المعاكس للاعب الجزائري ويرسم التحاقه بليستر سيتي.

وكان ليستر قد رفض أربعة عروض من مانشستر سيتي خلال المركاتو الشتوي الماضي، كان آخرها 65 مليون إسترليني (74 مليون أورو) بالإضافة إلى لاعب آخر.

وقدم الدولي الجزائري موسما جد مقبول، حيث أحرز 13 هدفا كما قدم 10 تمريرات حاسمة في مختلف المنافسات.

وأضافت الصحيفة، أن التحاق محرز بسيتي قد يدفع هذا الأخير للتخلي عن صفقة الدولي البلجيكي لنادي تشيلسي، إيدان هازارد.